Schwerverletzter bei Unfall im Landkreis Leipzig

Zwenkau (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt worden. Auf der Bundesstraße 186 kam er in der Nähe von Zwenkau in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Daraufhin kollidierte der Wagen am Mittwochabend seitlich mit einem Baum. Das Auto wurde zurückgeschleudert und stieß noch gegen den Betonfuß einer Fernwärmeleitung, bevor es zum Stehen kam. Die Feuerwehr befreite den 34-Jährigen aus seinem Auto. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.