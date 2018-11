Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist in Leipzig mit einer Straßenbahn kollidiert und schwer verletzt worden. Die 29-Jährige wollte am Freitagabend mit ihrem Rad eine Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei übersah sie eine Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.