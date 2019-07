Polizeiauto bei Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist ein Streifenwagen der Polizei in einen Unfall verwickelt worden. Der 25 Jahre alte Fahrer war am späten Donnerstagabend unterwegs zu einem Einsatz, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums am Freitag. Auf einer Kreuzung sei es bei eingeschaltetem Blaulicht zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen gekommen. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand. Beide Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und wurden abgeschleppt, hieß es. Zuvor hatte der Online-Auftritt der "Leipziger Volkszeitung" über den Unfall berichtet.