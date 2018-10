Lkw verschiebt Mittelleitplanke: A14 gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden kommt es wegen eines Unfalls zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Ein Lkw-Fahrer hatte in der Nacht zu Mittwoch die Mittelleitplanke auf die Fahrbahn geschoben, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert. Er war in Richtung Magdeburg unterwegs, als er bei Leipzig Nord in einer Baustelle nach links abkam. Er fuhr gegen die mobile Mittelleitplanke, die gegen ein Auto auf der Gegenfahrbahn krachte. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei bleibt die Fahrtrichtung Dresden gesperrt, bis eine Spezialfirma das Problem behoben hat.