Leipzig (dpa/sn) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Leipzig ein Fußgänger gestorben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Lkw-Fahrer sei am Montagabend nach links in eine Grundstückseinfahrt abgebogen, habe dabei vermutlich den Fußgänger übersehen und ihn angefahren.