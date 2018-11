Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein bei Rot über die Ampel gelaufener Fußgänger ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige ignorierte am Mittwochabend eine Fußgängerampel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein nahender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Mann an. Der 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.