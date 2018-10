Bus muss Notbremsung machen: Drei Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat in Leipzig durch ein plötzliches Wendemanöver einen Bus zur Gefahrenbremsung gezwungen. Durch das abrupte Abbremsen stürzten drei weibliche Fahrgäste in dem Linienbus und wurden leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte. Der 43-Jährige war am Freitagnachmittag mit seinem Auto neben dem Bus in die gleiche Richtung gefahren, bog dann aber plötzlich nach links ab und zwang den Bus zur Bremsung. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Busfahrer blieb unverletzt, ebenso der 43-jährige Unfallverursacher.