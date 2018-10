Autofahrer bei missglücktem Überholversuch schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist in Leipzig beim Überholen mit einem Auto zusammengestoßen, gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 53-Jährige am Sonntagabend ein anderes Auto überholt. Dabei kollidierte der Fahrer mit seinem Auto seitlich mit dem anderen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Zaun. Erst an einem Baum kam das Auto zum Stehen. Der 53-Jährige verletzte sich schwer. Der 72 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt.