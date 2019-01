Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Auto ist in Leipzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden der 75 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 74 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann fuhr zunächst neben der Bahn und bog dann unvermittelt nach links ab. Dabei kam es am Dienstag zu der Kollision. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.