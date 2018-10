Auffahrunfall auf A14: Auto überschlägt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Auf der A14 in Richtung Dresden ist ein 34-Jähriger bei einem schweren Auffahrunfall verletzt worden. Er war am Sonntagabend auf ein anderes Auto aufgefahren. Dann überschlug sich sein Wagen zwischen den Anschlussstellen Schkeuditz und Leipzig Nord und blieb dann auf einem Feld liegen, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Die A14 war während der Unfallaufnahme in Richtung Dresden gesperrt.