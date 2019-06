Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Pizzalieferant ist in Leipzig von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 40-Jährige war am Mittwochnachmittag mit einem Motorroller unterwegs, als ihn ein 57-jähriger Autofahrer beim Abbiegen übersah und anfuhr, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.