29-Jährige bei Zusammenstoß mit Polizeiauto verletzt

Leipzig (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen ist eine 29 Jahre alte Autofahrerin in Leipzig verletzt worden. Sie sei am späten Mittwochabend bei gelbem Ampelzeichen auf eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dabei übersah sie den Dienstwagen, der sich von rechts genähert und mit Blaulicht unterwegs gewesen sei. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 29-Jährige leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro.