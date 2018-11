Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordheim (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall nahe Nordheim (Kreis Heilbronn) mit seinem Wagen überschlagen. Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann verlor demnach am späten Dienstagabend auf einer Landstraße die Kontrolle über sein Auto. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt.