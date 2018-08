Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Eichsfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worbis (dpa/th) - Bei einem Unfall an einer Auffahrt der Bundesstraße 247 in Worbis (Kreis Eichsfeld) ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein 79 Jahre alter Mann kollidierte am Sonntag mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Wagen im Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Eine Insassin des entgegenkommenden Autos starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Menschen wurden laut Polizei verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Angaben zum Alter der Verstorbenen machte die Polizei zunächst nicht. Die B 247 wurde nach dem Unfall gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern laut Polizei noch an.