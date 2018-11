16-Jähriger will heimfahren und landet in einem Fluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worbis (dpa/th) - Mit dem Dienstwagen seiner Mutter hat ein 16-Jähriger in Worbis (Eichsfeldkreis) seine Freunde direkt in einen Flusslauf chauffiert. Dabei wurden ein Geländer und eine Brücke ramponiert. Der betrunkene Jugendliche wollte zwei 15 Jahre alte Kumpels nach einer Party am frühen Sonntagmorgen nach Hause fahren, wie die Polizei berichtete. Schon beim Anfahren verlor er die Kontrolle über das Auto, das mit Vollgas und aufheulendem Motor in dem kleinen Fluss landete.

Während seine Mutter schlief, verständigten Anwohner die Polizei. Die Beamten sammelten die Jugendlichen ein und schickten den 16-Jährigen zur Blutprobe, bevor sie ihn bei seiner Mutter ablieferten. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 4500 Euro.