Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall im Landkreis Gotha

Leinatal (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto in Leinatal (Landkreis Gotha) sind drei Menschen verletzt worden. Der 65 Jahre alte Autofahrer erlitt nach Polizeiangaben von Dienstag sogar lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 66 Jahre alte Beifahrerin sowie der 35 Jahre alte Lastwagenfahrer kamen mit schwer verletzt ebenfalls in Krankenhäuser. Der Autofahrer hatte laut Polizei dem Lastwagenfahrer am Dienstagvormittag die Vorfahrt genommen. Die Straße musste etwa drei Stunde gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50 000 Euro.