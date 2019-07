Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lehrte (dpa/lni) - Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Lehrte lebensgefährlich verletzt worden. Beim Überqueren einer Straße wurde die Frau am Montagnachmittag frontal von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie die Vorfahrt der 22 Jahre alten Autofahrerin. Die Radfahrerin kam in ein Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Das genaue Alter der Verletzten ist noch nicht unklar.