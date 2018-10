Oldtimer-Trecker rollt in See

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lehrte (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat einen Oldtimer-Trecker aus einem See in Lehrte im Landkreis Region Hannover gezogen. Der Traktor rollte am Samstag aus bislang unbekannter Ursache ins Wasser, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte brachten eine Winde in Stellung und befestigten das Drahtseil am vorderen Teil des Oldtimers, der aus dem Wasser ragte. Ein Taucher der Feuerwehr setzte sich anschließend in den Trecker, um das Lenkrad in Stellung zu halten. Schließlich wurde der Trecker nach etwa einer Stunde aus dem Wasser gezogen. Der Besitzer fuhr nach der Rettungsaktion gleich wieder mit seinem Trecker los.