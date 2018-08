15-jähriger Radfahrer von Sattelzug erfasst: Füße überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sievershausen (dpa/lni) - Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist in Sievershausen bei Hannover von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden. Der Laster überrollte am Dienstag die Füße des Jugendlichen, wie die Polizei mitteilte. Der Junge erlitt Frakturen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 52 Jahre alte Lasterfahrer wollte an einer Kreuzung bei Grün abbiegen. Der junge Radfahrer fuhr an der Fußgängerampel ebenso bei Grün los und prallte gegen den Sattelzug.