Autobahn 280 nach Lkw-Unfall an Grenzübergang Bunde gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bunde (dpa/lni) - Nach einem schweren Lastwagenunfall ist die Autobahn 280 von Groningen Richtung Leer zwischen dem Grenzübergang und dem Dreieck Bunde gesperrt worden. Unmittelbar hinter der Grenze seien zwei Lastzüge zusammengestoßen, teilte die Polizei in Leer am Mittwoch mit. Die genauen Umstände und die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Wie das "Dagblad van het Noorden" berichtete, war der Zusammenstoß so heftig, dass das Führerhaus von einem der beteiligten Lastzüge vollständig abgerissen und zertrümmert wurde. Rettungskräfte aus den Niederlanden und Deutschland seien zum Unfallort geeilt.