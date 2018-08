Anhängerdeichsel reißt: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauterbach (dpa/lhe) - Bei einem Lastwagenunfall im Vogelsberg am Dienstagmorgen ist ein 55 Jahre alter Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn aus dem Wrack befreit, mit einem Rettungshubschrauber sei er in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei in Fulda mit. An einem entgegenkommenden Lkw war in einer Kurve nahe Schlitz aus bislang unbekannten Gründen die Deichsel des Anhängers gerissen. Der Anhänger rollte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Lastwagen des 55-Jährigen zusammen.

Die Höhe des Schadens wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten sechs Stunden lang voll gesperrt werden.