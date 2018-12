Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauter-Bernsbach (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in einem Fluss im Erzgebirgskreis gelandet und gestorben. Der 33-Jährige war mit seinem Wagen in Lauter-Bernsbach aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinabgestürzt und in dem Fluss gelandet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.