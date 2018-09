Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus am Hochrhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laufenburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Laufenburg am Hochrhein (Kreis Waldshut) sind am Donnerstag sieben Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die fünf anderen seien vergleichsweise leicht verletzt worden. Einer der Schwerverletzten ist den Angaben zufolge ein 48 Jahre alter Autofahrer. Er hatte laut Polizei am frühen Morgen die Vorfahrt des Busses missachtet. Sein Kleinwagen und der mit rund zehn Passagieren besetzte Bus stießen zusammen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Sechs Businsassen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter der 50 Jahre alte Busfahrer. Der Unfall ereignete sich auf einer Bundesstraße vor dem morgendlichen Berufsverkehr. Der Linienbus wurde Polizeiangaben zufolge stark beschädigt, der Kleinwagen komplett zerstört. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 50 000 Euro.