Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus am Hochrhein

Laufenburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Laufenburg am Hochrhein (Kreis Waldshut) sind ersten Informationen der Polizei zufolge sieben Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen seien leicht verletzt und vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt worden.

Laut Polizei stieß am Donnerstag vor dem morgendlichen Berufsverkehr der mit mehreren Passagieren besetzte Bus mit einem Auto zusammen. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um sechs Businsassen. Im Auto, das mit dem Bus zusammenstieß, wurde demnach ein Mensch verletzt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.