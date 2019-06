Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem tödlichen Autounfall unweit von Nürnberg ist ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße zwischen Bullach und Simonshofen (Kreis Nürnberg Land) in einer Linkskurve gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass Helfer und Notarzt sein Leben nicht retten konnten. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.