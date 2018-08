18-Jähriger verbrennt nach Unfall im Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauenburg (dpa/lno) - Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in seinem Wagen eingeklemmt worden und verbrannt. Der junge Mann hatte zuvor am späten Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 200 ein anderes Auto überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es auf der Gegenfahrbahn zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer Fahrschule. In die Unfallstelle fuhr dann noch eine Frau mit ihrem Auto. Dabei seien vier Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Nach einem Bericht der "Lübecker Nachrichten" hatten Ersthelfer keine Chance, den eingeklemmten 18-Jährigen aus seinem Wagen zu befreien. Das Auto ging in Flammen auf und brannte total aus.