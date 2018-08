Lasterfahrer bei Unfall auf A2 lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 lebensgefährlich verletzt worden. Der 54 Jahre alte Mann bemerkte am Montagmorgen im Landkreis Schaumburg laut Polizeiangaben zu spät, dass ein Lkw vor ihm wegen einer Baustelle abgebremst hatte. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau kam es in Richtung Dortmund deshalb zu einem Auffahrunfall, bei dem der 54-Jährige eingeklemmt wurde. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.