Abbiegeunfall mit Lastwagen: Radfahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langgöns (dpa/lhe) - Ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer ist im Landkreis Gießen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, steht einem Sprecher zufolge noch nicht fest. Bisher sei nur klar, dass der 51 Jahre alte Fahrer des Lastwagens von der Autobahn 485 auf eine Landesstraße in Richtung Langgöns abbiegen wollte. Beim Abbiegen sei der Lkw mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Ob der Radfahrer, der mit einem Pedelec unterwegs war, auch auf der Landstraße fuhr oder die Straße möglicherweise überqueren wollte, sei nicht sicher. Die Polizei sucht nun Zeugen.