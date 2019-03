19-Jährige bei Unfall schwer verletzt in Auto eingeklemmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch im Landkreis Greiz eine 19-Jährige in ihrem Auto schwer verletzt worden. Die eingeklemmte Frau sei von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er den Unfallwagen in einem Waldstück zwischen Dasslitz und Langenwetzendorf entdeckt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, der sich auf winterglatter Fahrbahn ereignete.