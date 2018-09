21-Jährige schwebt nach Autounfall in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenleuba-Niederhain (dpa/th) - Eine 21-jährige Frau schwebt nach einem schweren Autounfall in Langenleuba-Niederhain (Landkreis Altenburger Land) in Lebensgefahr. Aus noch ungeklärter Ursache kam ihr Fahrzeug am Sonntagabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kippte auf die Seite und fing Feuer. Ein Zeuge konnte die junge Frau aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.