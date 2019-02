Beifahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Eine 26-Jährige ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der Autobahn 352 bei Langenhagen (Region Hannover) schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger kollidierte beim Fahrstreifenwechsel in Höhe der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide mit dem Auto, in dem die junge Frau Beifahrerin war, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen gerieten daraufhin ins Schleudern und prallten gegen einen Lastwagen. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 40 000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Dortmund mehrere Stunden voll gesperrt.