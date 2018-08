15-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenhagen (dpa/lni) - Ein 15-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Langenhagen bei Hannover gestorben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Jugendliche war vor gut zwei Wochen im Silbersee von Feuerwehrleuten aus dem Wasser gezogen worden und nicht mehr ansprechbar. Zuvor hatten mehrere Badegäste bemerkt, wie er nach einem Tauchvorgang nicht mehr an die Wasseroberfläche kam. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Dienstag. Die Beamten gehen von einem Unfall aus.