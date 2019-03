Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langebernsdorf (dpa/sn) - Eine 82-Jährige Fußgängerin ist in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Zwickau hatte die 69 Jahre alte Fahrerin die Frau am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes übersehen und überrollt. Die 82-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Auch die Unfallverursacherin kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.