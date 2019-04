Zwölfjährige läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landstuhl (dpa/lrs) - Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Kind am Freitag über eine Straße gelaufen, um noch einen Bus zu erreichen. Die 42-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können, hieß es. Das Mädchen schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf und blieb dann auf der Straße liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Zwölfjährige in ein Krankenhaus.