Zwei Bauarbeiter bei Arbeitsunfällen verletzt

Landau/Zell (dpa/lrs) - Zwei Bauarbeiter sind während ihrer Arbeit in Landau und Zell in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 53-Jähriger am Dienstagvormittag von dem Dachboden eines Anwesens gestürzt und auf den Betonboden des zweiten Obergeschosses aufgeschlagen. Mit schweren Wirbelsäulenverletzungen wurde er zunächst durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Am Mittwochvormittag fiel dann ein 21-Jähriger laut Polizei auf einer Baustelle in Zell (Landkreis Cochem-Zell) aus zunächst unbekannten Gründen vom ersten Stock eines Rohbaus auf eine Betonplatte im Erdgeschoss. Der junge Mann war ansprechbar, wurde jedoch so schwer verletzt, dass er ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.