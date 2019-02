Motorradfahrer tödlich verunglückt

14. Februar 2019 18:20 Unfälle - Landau in der Pfalz

Landau (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist in der Südpfalz tödlich verunglückt. Andere Verkehrsteilnehmer hätten das Motorrad am Donnerstag auf der Landesstraße 512 zwischen Landau und dem Landauer Stadtteil Nußdorf entdeckt und die Polizei alarmiert, teilte diese mit. Der 43 Jahre alte Motorradfahrer sei noch am Unfallort gestorben. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter damit, den Unfallhergang aufzuklären. Das Fahrzeug und der Leichnam wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.