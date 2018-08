Mensch stirbt in brennendem Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Landau hat es am Freitagabend einen Toten gegeben. Ein Auto sei von der Landstraße zwischen Insheim und Herxheim abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Der Mensch im Wagen konnte sich nicht mehr befreien und starb am Unfallort. Ob es ein Mann oder eine Frau war, wurde zunächst nicht bekannt. Auch der genaue Unfallhergang war vorerst noch unklar.