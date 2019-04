Ein Toter bei Frontalzusammenstoß: Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe Landaus in der Pfalz ist am Samstag ein 30 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. In dem entgegenkommenden Auto wurde der 66 Jahre alte Fahrer schwer verletzt, zwei andere Insassen erlitten leichte Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 30-Jährige war mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Die Bundesstraße 10 wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.