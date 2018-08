Autofahrer bei Frontalkollision schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Martinshöhe (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Fahrer wollte am Mittwochabend von der Straße nach links in einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 56-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei sich das Auto des Älteren überschlug und im Straßengraben landete. Der 56-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf über 40 000 Euro.