Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lähden (dpa/lni) - Im Emsland ist eine junge Frau bei einem Unfall auf einem Bauernhof ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand die 19-Jährige in Lähden auf der Plattform eines Futterwagens, um mit einem Landwirt Futter an Kühe zu verteilen. Dabei stieß sie gegen ein Tor und starb am Samstag noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.