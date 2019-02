Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kyffhäuserland (dpa/th) - Ein Mann ist bei einem Unfall im Kyffhäuserkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam eine alkoholisierte 41-Jährige am frühen Dienstagmorgen in Kyffhäuserland mit ihrem Auto aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in einen Graben, das Auto überschlug sich. Der 37-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahrerin wurde ein Wert von 1,1 Promille gemessen.