Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kupferzell (dpa/lsw) - Auf einer Kreisstraße bei Kupferzell im Hohenlohekreis ist am Montagabend ein 23 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war aus zunächst unklarer Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen zwei Bäume geprallt. Nach Angaben der Polizei erlag der Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen.