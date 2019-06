Autofahrer gegen Baum geprallt und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kuhfelde (dpa/sa) - Ein Mann ist in der Altmark mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige starb am Freitagabend noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zuvor mit seinem Auto bei Kuhfelde nach links von der Bundesstraße 248 abgekommen und gegen den Baum geprallt. Der Unfallwagen wurde so stark deformiert, dass die Feuerwehr ihn nur mit schwerem Gerät bergen konnte. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie es genau zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, muss noch ermittelt werden.