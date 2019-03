Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krostitz (dpa/sn) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Nordsachsen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 bei Krostitz in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.