Radfahrer verunglückt und stirbt

Krefeld (dpa/lnw) - In Krefeld ist ein 51-Jähriger nach einem schweren Fahrradunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntag beim Abbiegen in eine Fußgängerzone aus zunächst ungeklärter Ursache gestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Mutmaßlich sei kein weiterer Mensch an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und die Suche nach Zeugen liefen jedoch weiter, teilte die Polizei am Montag mit.