Autos kollidieren: Frau tödlich verletzt

Krauschwitz (dpa/sn) - Im Landkreis Görlitz sind zwei Autos kollidiert, eine Frau wurde dabei tödlich verletzt. Das Auto einer 58-Jährigen Autofahrerin stieß am Mittwochabend auf der Bundesstraße 156 zwischen Krauschwitz und Weißwasser aus noch unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug einer gleichaltrigen Frau im Gegenverkehr zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die zweite Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.