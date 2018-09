24-Jähriger fährt zu schnell in Kurve: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kranichfeld (dpa/th) - Im Landkreis Weimarer Land sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos beide Fahrer schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger geriet mit seinem Auto in einer Rechtskurve bei Kranichfeld bei erhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto prallte gegen einen Begrenzungspfosten und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn gegen das Auto eine 34-Jährigen geschleudert, der einen Frontalzusammenstoß bei dem Unfall am frühen Donnerstagabend zunächst durch rechtzeitiges Abbremsen verhindert hatte.