Sechsjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kornwestheim (dpa/lsw) - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Kind war plötzlich hinter einem in zweiter Reihe parkenden Auto hervor auf die Straße gerannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Obwohl die 34 Jahre alte Autofahrerin eine Notbremsung einleitete, prallte der Sechsjährige am Samstagabend gegen das Vorderrad ihres Autos und wurde schwer an den Beinen verletzt.

Laut Zeugen hatte die 34-Jährige ihr Auto bereits deutlich verlangsamt, als Vater und Schwester des Jungen aus dem in zweiter Reihe parkenden Auto stiegen und die Straße überquerten. Der Junge habe seinem Vater und der Schwester folgen wollen, hieß es.