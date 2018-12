Harz-Elbe-Express kollidiert mit Schafen: Drei Tiere tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Könnern (dpa/sa) - Ein Regionalzug hat im Salzlandkreis drei Schafe erfasst. Die Tiere wurden bei dem Unfall zwischen Belleben und Könnern am Samstag getötet, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Fahrgäste des Harz-Elbe-Expresses wurden nicht verletzt. Die Bundespolizei prüft nun, ob die Halterin ihre Weide unzureichend gesichert hat. Sollte das der Fall sein, könnte sie für Schäden am Zug haften, hieß es. Die Beamten wiesen darauf hin, dass bei Zusammenstößen mit Tieren im schlimmsten Fall der Zug entgleisen kann, wodurch sich Fahrgäste ernsthaft verletzen könnten.