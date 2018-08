Seniorin stürzt: Rettungseinsatz im Siebengebirge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königswinter (dpa/lnw) - Schwierige Aufgabe für die Einsatzkräfte: Eine ältere Dame hat sich beim Wandern im Siebengebirge eine schwere Fußverletzung zugezogen. Die Frau sei am Sonntag am Gipfel des Geisberges gestürzt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. "Nur über einen schmalen Pfad war die Einsatzstelle zu erreichen." Die Frau wurde im Wald notärztlich versorgt. Danach wurde die Patientin auf einer speziellen Trage zur Ambulanz gebracht und in ein Krankenhaus gefahren.